Verhandlung in Rostock : Start-up Vida zieht wegen Luca-App gegen MV vor Gericht

Grund dafür ist die Direktbeschaffung der Lizenz für die Luca-App ohne Vergabeverfahren durch die Landesregierung. Das Start-up erhofft sich nun, das Land zu einem solchen Verfahren verpflichten zu können.

Rostock | In Osnabrück zog das Start-up Vidavelopment (Vida) bereits einmal wegen der dortigen Nutzung der Luca-App gegen den Landkreis vor Gericht. Am kommenden Mittwoch wird es am Oberlandesgericht Rostock nun eine weitere Verhandlung zu einer ähnlichen Streitigkeit zwischen dem Land und dem Unternehmen kommen. Auch interessant: OLG weist Beschwerde gegen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.