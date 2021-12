Elektroboote am Stadthafen : Rostocker können bald auf neuem Weg die Warnow erkunden

Ein Ahrensburger Unternehmer plant, im Ludewigbecken des Stadthafens einen E-Boot-Verleih aufzubauen. Die Idee hat er aus Lübeck und möchte diese nun nach Rostock bringen.

Rostock | Fast geräuschlos gleiten die Boote über das Wasser, während die Mitfahrer von der Warnow aus den Blick auf Rostocks Stadtsilhouette genießen können, ehe es wieder zurück zur Anlegestelle in den Stadthafen geht. Noch ist das so in Rostock nicht möglich, zumindest nicht ohne begleitendes Motorengeräusch oder Segel. Florian Pump, Geschäftsführer der FM P...

