Naherholung in Rostock : „Mit Maskenpflicht, ich glaub’, dann wein’ ich nur“

Flussbad-Chef Uwe Richter befürchtet einen „Badespaß mit Maskenpflicht“. Zudem ist der Saisonstart völlig ungewiss.

Rostock | Am 1. Mai hätte das Flussbad am Mühlendamm in die Saison starten wollen. Corona lässt es nicht zu. NNN sprachen zur aktuellen Situation mit Uwe Richter, Vorsitzender des die Badeanstalt betreibenden Vereins Wassersport Warnow Rostock (WSW). Als wir uns erkundigten, ob ein Saisonbeginn für das Flussbad absehbar sei, reagierten Sie zunächst kurz ange...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.