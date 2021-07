Unimedizin Rostock : Unterstützung bei Untersuchung der Corona-Abstriche nicht mehr nötig

Die Hilfe müsse nicht mehr in Anspruch genommen werden, da statt 1000 Proben nur noch 100 am Tag zu testen sind.

Rostock | Nun geht es für Sabrina Jacobs und Susann Lehmann wieder zurück in ihren eigentlichen Berufsalltag. Die beiden Frauen wechselten vor Monaten von der Kaserne und der Anatomie zur Unterstützung ins Corona-Testlabor der Universitätsmedizin Rostock, als dieses im Ausnahmezustand war, teilte die Unimedizin am Mittwoch mit. Beide seien damals im Zuge der Am...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.