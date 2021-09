MINT-Sommerakademie : Universität Rostock hilft Geflüchteten

Die Sommerakademie bereitet angehende Studierende mit Fluchthintergrund auf ein Studium vor.

Rostock | Die Universität Rostock unterstützt Geflüchtete, die ein Studium aufnehmen wollen. Bereits zum vierten Mal wurde jetzt die sogenannte MINT-Sommerakademie (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) an der Hochschule eröffnet. Hier werden angehende Studierende mit Fluchthintergrund in sprachlicher und fachlicher Hinsicht auf das Studium an der...

