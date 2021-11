Reichen die Kapazitäten? : Rostocker Uniklinik betrachtet die Corona-Situation mit Sorge

Trotz der derzeitigen Situation hätten die Universitätsmedizin sowie das Klinikum Südstadt noch Kapazitäten für Patienten aus anderen Bundesländern.

Rostock | Während Lars Kaderali, Berater der Landesregierung in Corona-Fragen, davon ausgeht, dass in eineinhalb Wochen mit Triagen in Mecklenburg-Vorpommerns Krankenhäusern zu rechnen ist, betrachtet auch die Rostocker Universitätsmedizin die Entwicklungen der Corona-Pandemie mit Sorge. Das Klinikum Südstadt Rostock hingegen gibt an, noch sehr viele Patienten ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.