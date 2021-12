Rostock : Unbekannte fackeln gestohlenes Moped an Grundschule ab

Die Beamten löschten die Flammen, konnten jedoch nicht verhindern, dass es vollständig verbrannte.

Rostock | Die Rostocker Feuerwehr musste in den frühen Morgenstunden am Freitag in den Stadtteil Groß Klein ausrücken. Unbekannte hatten ein gestohlenes Moped angezündet. Wie Ellen Klaubert, Sprecherin der Rostocker Polizeiinspektion, mitteilte, rief eine Augenzeugin gegen 2.30 Uhr den Notruf der Feuerwehr an und meldete einen Feuerschein direkt neben der Grund...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.