Rostock : Unbekannte brechen Zigarettenautomaten auf

Polizei kann insgesamt vier Tatverdächtige in Gewahrsam nehmen, die in der Südstadt und im Hansaviertel zugeschlagen haben.

Rostock | Zwei aufgebrochene Zigarettenautomaten in Rostock und vier Tatverdächtige in Gewahrsam – das ist die Bilanz der Nacht von Freitag auf Sonnabend für die Rostocker Polizei. Im ersten Fall bemerkte eine Zeugin in der Südstadt, wie drei Männer kurz nach 3 Uhr versuchten, einen Zigarettenautomaten aufzuhebeln. Sie rief daraufhin die Beamten, die die Täter ...

