Digitale Kontaktnachverfolgung : Über 800 Einrichtungen in Rostock nutzen die Luca-App

Damit ist die Hansestadt Vorreiter in Sachen digitaler Kontaktnachverfolgung.

Rostock | Bereits nach wenigen Tagen haben sich schon über 800 Einrichtungen und Orte in und um Rostock bei der Luca-App zur digitalen Kontaktverfolgung angemeldet, teilte die Stadt am Dienstag mit. „Damit sind wir Vorreiter-Stadt in Deutschland für Menschen und Unternehmen, die smarte Lösungen für ihren Alltag brauchen“, sagte Oberbürgermeister Claus Ruhe Mads...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.