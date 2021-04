Mehr Geld in der Kasse : Touristen sollen künftig auch in Rostock Kurtaxe zahlen

2,25 Millionen Euro könnten – nach der Pandemie – jährlich eingenommen werden. Dafür bekämen Gäste aber auch Rabatte.

Rostock | Gäste, die im Zentrum von Rostock übernachten, sollen künftig auch in der Innenstadt eine Art Kurtaxe zahlen. So die Idee der Tourismuszentrale für Rostock und Warnemünde. Sie ist Teil des Förderprojekts Modellregion Rostock, wie Tourismusdirektor Matthias Fromm am Donnerstagabend dem Finanzausschuss der Bürgerschaft erklärte. Ende 2020 hatte sich die ...

