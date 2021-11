Rostock : Autor stellt deutsch-jüdischen Mikrokosmos vor

Thomas Sparr liest aus seinem Buch „Grunewald im Orient – Das deutsch-jüdische Jerusalem“ im Rostocker Max-Samuel-Haus.

Rostock | Zu einer Lesung als Begleitprogramm der derzeitigen Ausstellung „Erhalt und Erneuerung. Bauhaus und internationaler Stil in Tel Aviv“, wird am Mittwoch, 17. November, in das Rostocker Max-Samuel-Haus eingeladen. Um 18.30 Uhr liest der Autor Thomas Sparr aus seinem Buch „Grunewald im Orient – Das deutsch-jüdische Jerusalem“. Da nicht mehr als 25 Person...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.