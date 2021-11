Hansestadt Rostock : Telefonanschlüsse im Rathaus am Mittwoch nicht erreichbar

Weil an der Telekommunikationsanlage gearbeitet wird, sind am Mittwoch eine Anschlüsse unzugänglich.

Rostock | „Die von Ihnen gewählte Rufnummer ist derzeit nicht zu erreichen.“ Wer bestimmte Telefonanschlüsse am Mittwoch, 17. November, ab 16 Uhr im Rostocker Rathaus erreichen will, muss vertröstet werden. Grund sind Arbeiten an der Telekommunikationsanlage, die noch am selben Abend abgeschlossen sein sollen. Betroffen sind Anschlüsse der mit 381- beginnend...

