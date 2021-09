Tag des offenen Denkmals : Zeecksche Villa in Rostock konnte erstmals wieder bestaunt werden

Zum Tag des offenen Denkmals öffneten sich in Rostock die Türen zu vielen Gebäuden, die sonst nicht besichtigt werden können. Es war auch möglich, einen Blick hinter den Bauzaun des Fünfgiebelhauses zu werfen.

Rostock | Eine Mixtur aus historischem Stil und modernen Elementen: Im gesamten Gebäude begutachteten die Besucher am Sonntag zum ersten mal die seit 2020 vollkommen wiederhergerichteten Zimmer der Zeeckschen Villa in Rostock. Möglich wurde das durch den Tag des offenen Denkmals, an dem sich auch der Inhaber des historischen Gebäudes, Alexander Winter, beteiligt...

