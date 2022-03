Peter-Weiss-Haus in Rostock : Ein Mahnmal gegen Putins Kriege in Syrien und der Ukraine

Der in Rostock lebende syrische Künstler Mohammed Hamdun gestaltet die Hangmauer vor dem Peter-Weiss-Haus mit einem 60 Meter langen Kunstwerk. Im Mittelpunkt stehen die Kriegstreiber Bashar al-Assad und Wladimir Putin.

Rostock | In einem Panzer sitzt Syriens Machthaber Baschar al-Assad und zielt auf die syrische Bevölkerung. In dem anderen Panzer sitzt Russlands Präsident Wladimir Putin und schießt auf die Ukrainer. Ein bedrückendes Szenario, aber brutale Realität. „Wir haben erlebt, was es heißt, wenn Putins Militär Städte bombardiert“, sagt der syrische Künstler Mohammed Ha...

