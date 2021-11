Uni Rostock : Studierendenrat will Radschnellweg benennen

Der Abschnitt in der Südstadt soll Else-Hirschberg-Weg heißen. Damit soll die erste Frau, die in der Chemie der Uni Rostock ein Studium absolvierte und jüdische Wurzeln hatte, gewürdigt werden.

Rostock | Der Radschnellweg zwischen Erich-Schlesinger- und Satower Straße in der Rostocker Südstadt soll künftig Else-Hirschberg-Weg heißen. Dafür spricht sich die Studierendenschaft der Universität Rostock aus. Wie Maki Stinder vom Allgemeinen Studierendenausschuss der Uni Rostock, Asta, am Dienstag mitteilte, habe der Studierendenrat, Stura, in der vergangen...

