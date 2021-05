Public Climate School in Rostock : Students for Future macht auf Ausmaß der Klimakrise aufmerksam

Vom 17. bis 21. Mai findet die Public Climate School statt. Die Rostocker Ortsgruppe bietet Vorträge und Aktionen an.

Rostock | Mitglieder der Rostocker Ortsgruppe Students for Future machen sich in der deutschlandweiten Themenwoche Public Climate School für den Klimaschutz stark. Ganz nach dem Motto Wandel fängt mit Bildung an, wollen sie vom 17. bis 21. Mai in verschiedenen Online-Vorträgen über die Rolle Mecklenburg-Vorpommerns in der Klimakrise aufklären und aufzeigen, was...

