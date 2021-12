Rostock : Stromausfall in der Innenstadt führt zu Einschränkungen

Große Teile der östlichen Altstadt und der Innenstadt sind betroffen.

Rostock | In einigen Teilen der Rostocker Innenstadt gibt es aktuell keinen Strom. So wird in den sozialen Medien von stehen gebliebenen Straßenbahnen berichtet, teilweise sind die Ampel aus und auch Einkaufzentren in der Stadt wie der Rostocker Hof oder der Hopfenmarkt sollen betroffen sein, auch große Teile der östlichen Altstadt wie es aus dem Rathaus heißt....

