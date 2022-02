Prozess in Rostock : Streit zwischen Vater und Sohn in Bützow endete tödlich

Seit Donnerstag sitzt der 55-jährige Torsten B. wegen schwerer Körperverletzung mit Todesfolge auf der Anklagebank in Rostock. Er soll seinen Vater im Dezember 2020 derart heftig angegriffen haben, dass dieser später starb.

Rostock | Seit Donnerstag sitzt der 55-jährige Torsten B. wegen schwerer Körperverletzung mit Todesfolge auf der Anklagebank in Rostock. „Am Abend des 27. Dezember 2020 erhielten wir einen Notruf aus der Carl-Moltmann-Straße in Bützow“, berichtete am Donnerstag ein 48-jähriger Kriminalkommissar in einem Strafverfahren gegen den Angeklagten Torsten B. im Landger...

