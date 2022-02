Rostock : Streit vor Gaststätte am Neuen Markt endet im Krankenhaus

Ein Pärchen hatte vor einem Restaurant den Montagabend ausklingen lassen, als es von einer scheinbar angetrunkenen 39-Jährigen angepöbelt wurde. Ergebnis: drei verletzte Personen.

Rostock | Mit einem Streit und drei verletzten Personen endete der Valentinstag für ein Pärchen in Rostock. Der 32-Jährige und seine 25-jährige Begleiterin hatten vor einer Gaststätte am Neuen Markt den Montagabend ausklingen lassen, als sie von einer scheinbar angetrunkenen 39-Jährigen angepöbelt wurden, so die Polizei am Dienstag. Angriff mit einem Messer ...

