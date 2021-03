Verkehrsbehinderung in Rostock : Straßenbauarbeiten Beim Grünen Tor starten

Grund der Maßnahme ist die Verbesserung der Radverkehrsführung vom Patriotischen Weg.

Rostock | Verkehrsteilnehmer müssen sich ab Montag mit Behinderungen an der Kreuzung beim Grünen Tor einstellen. Im Auftrag des Rostocker Tiefbauamtes werden am Knotenpunkt die Ampeln angepasst und die Radverkehrsführung optimiert. Ziel ist, so die Verkehrssicherheit zu erhöhen, teilte die Hansestadt mit. Die Baumaßnahme beginne am Montag und werde voraussichtl...

