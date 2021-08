Theatersommer in der Halle 207 : Rostocker Volkstheater ist im Discofieber

Derzeit sind Regisseur Stephan Brauer und sein Ensemble in den Endproben für das Musical. Neben einer Liebesgeschichte, thematisiert dieses auch die Umweltbewegung zur zeit des kalten Krieges.

Rostock | Beats bis zu 120 Schlägen die Minute prägten die Discowelle. Was in New Yorker Clubs seinen Anfang nahm, so Anfang der 1970ger, das schwappte auch ganz schnell in die deutschen Tanzhallen. Das war schrill und bunt. „Daddy Cool“, „StayinÁlive“ oder „YMCA“ prägten die Musik. Die Schlaghose war in und heute blickt das Volkstheater Rostock zurück auf dies...

