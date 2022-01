Brand in Teeküche : Station im Klinikum in Rostock-Gehlsdorf wurde evakuiert

Laut Polizei hatte sich ein kleiner Schwelbrand entwickelt. Nachdem die Gefahr beseitigt war und die Station gelüftet wurde, konnten alle Personen das Gebäude wieder nutzen.

Rostock | Wegen eines Schwelbrandes in einer Teeküche ist es am Dienstagvormittag zu einem Feuerwehrgroßeinsatz in der Rostocker Universitäts-Nervenklinik im Stadtteil Gehlsdorf gekommen. Verletzt wurde niemand, das betroffene Gebäude musste evakuiert werden. Wie die Polizei mitteilte, erhielten die Beamten kurz vor 10 Uhr den Hinweis über den Brand in der K...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.