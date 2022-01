Rostock : Standort für Kreativquartier gesucht

Plakataktion macht auf Vorhaben aufmerksam.

Rostock | Wohin mit Kreativität? Diese Frage ist aktuell auf zahlreichen Plakaten in Rostock zu lesen. Die Aktion ist Teil einer Standortsuche der Stadt für ein Kreativquartier. Denn nachdem das Warnow Valley, das 2015 am Stadthafen als erstes Kreativquartier Rostocks gegründet wurde, dort nicht bleiben kann, soll nun ein neuer Ort gefunden werden, an dem Arbeitsplätze für Kreative und Start-ups sowie Räume für Kunst und Kultur Platz finden, teilte Karolin Quandt, Vorstand des Vereins Warnow Valley e.V., mit. Weiterlesen: Wo entsteht Rostocks neues Kreativquartier? „Als größte Stadt Mecklenburg-Vorpommerns ist Rostock schon heute Arbeitsort für viele Kreative und Kulturschaffende“, so Dr. Andreas Schubert, langjähriger Manager des Interreg-Projekts Creative Cluster, das sich für die Vernetzung von Kreativen im Ostseeraum einsetzt. Im September 2021 beschloss die Rostocker Bürgerschaft daher die Entwicklung eines Kreativquartiers. „Die Kultur- und Kreativwirtschaft hat trotz ihrer ökonomischen Bedeutung noch nicht die Aufmerksamkeit, die wir ihr in unserer Stadt geben sollten. Dabei sind es Kreative, die Innovationen vorantreiben – nicht zuletzt auch durch Kooperationen mit traditioneller Industrie und Mittelstand“, sagt Anke Knitter (SPD), Vorsitzende des Ausschusses für Wirtschaft und Tourismus der Rostocker Bürgerschaft. Damit diese Potenziale genutzt werden können, sei die Entwicklung eines Kreativquartiers, das Raum für genügend Arbeitsplätze bietet, sehr wichtig, sagt Knitter. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.