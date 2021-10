Eis- und Schwimmhalle Rostock : Entscheidung für Standort kann frühestens im Mai 2022 fallen

Nachdem die bisherige Suche erfolglos blieb, werden nun neue Varianten erarbeitet. Doch bis Baubeginn bleibt laut zuständigem Amtsleiter noch genügend Zeit.

Rostock | Bis klar ist, wo in Rostock die neue Eis- und Schwimmhalle stehen soll, kann es noch eine Weile dauern. Denn wie der Leiter des Sportamtes, Lars Brandes, am Mittwoch den Mitgliedern des Ausschusses für Schule, Hochschule und Sport der Bürgerschaft, sagte, wird derzeit an neuen Varianten gearbeitet – Ergebnisse sollen erst im Mai 2022 vorliegen. „Wir w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.