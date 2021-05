Schnelles Internet : Stadtwerke bauen Breitbandnetz in Rostock aus

Über 500 Kilometer Glasfaserkabel sollen verlegt werden und bisher unterversorgte Gebiete ans schnelle Internet anschließen.

Rostock | Um das schnelle Internet auch in die Gebiete Rostocks zu bringen, die derzeit noch unterversorgt sind, hat die Hansestadt am Mittwoch einen Vertrag mit der Stadtwerke Rostock AG abgeschlossen. Diese soll in den kommenden zwei Jahren eine neue Breitbandinfrastruktur in den entsprechenden Teilen der Stadt erschließen und so 1582 private und gewerbliche ...

