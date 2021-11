Schifffahrt in Rostock : Sorge um Seeleute-Nachwuchs

Die Seeschifffahrt verzeichnet einen Abwärtstrend bei der Ausbildung. Dennoch gibt es gute Beispiele im heimischen Umfeld.

Rostock | Vom 30. November bis 3. Dezember laufen im Aus- und Fortbildungszentrum (AFZ) in Rostock-Marienehe wieder Prüfungen für den Seeleutenachwuchs. Es sind aber nur eine Handvoll Azubis, die sich den Prüfern zum Abschluss der Schiffsmechaniker-Ausbildung in diesem Jahr stellen. Corona hat hier und an den anderen Ausbildungsstandorten Spuren hinterlassen. ...

