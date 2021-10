Pilotprojekt in Rostock enndet : Sommerstraße Am Brink wird abgebaut

Nach drei Monaten endet der Verkehrsversuch der Hansestadt. Am Dienstag soll alles abgebaut sein und die ursprüngliche Verkehrsführung wieder hergestellt sein. Nun starte die Auswertung der Erkenntnisse.

Rostock | Am Sonntag endete der erste Rostocker Verkehrsversuch zur Sommerstraße Am Brink in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Nun werde mit dem Rückbau der Poller, Sitzmöbel und mobiler Fahrradständer begonnen, teilte die Verwaltung am Sonntag mit. Die Arbeiten werden etwa bis Dienstag andauern. Weiterlesen: Bürgerinitiative will Sommerstraße Am Brink stoppen ...

