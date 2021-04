Hochschule für Musik und Theater : Solisten der Young Academy Rostock geben Konzert in Neubrandenburg

Die Solistenkonzerte mit den Neubrandenburger Philharmonikern haben eine lange Tradition.

Rostock | Die Young Academy Rostock (yaro) hat sich an der Hochschule für Musik und Theater (hmt) in Rostock der musikalischen Frühförderung verschrieben. Zwei Tage haben acht yaro-Solisten in der Konzertkirche Neubrandenburg mit dem Orchester der Neubrandenburger Philharmonie geprobt. Höhepunkt der Proben war das Konzert am Sonntagabend. Solisten der Joung Ac...

