Nachgezählt : So viele Menschen protestierten bei der Rostocker Corona-Demo

Seit Wochen präsentieren die Veranstalter stark steigende Teilnehmerzahlen. Auch in dieser Woche hat die NNN-Redaktion nachgezählt.

Rostock | Woche für Woche demonstrieren Kritiker der Corona-Maßnahmen in der Rostocker Innenstadt. So auch am Montagabend, als sich die Demonstranten am Steintor trafen und dann über Vögenteich, Doberaner Platz, Werftdreieck und Petrischanze durch die Stadt zogen. Immer wieder versuchte die Polizei die Maskenpflicht durchzusetzen. Die NNN-Redaktion zählte na...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.