Hilfe für die Ukraine : So können Rostocker die Geflüchteten unterstützen

Mehrere Vereine und Institutionen bieten die Möglichkeit, Sachspenden abzugeben oder sich ehrenamtlich zu engagieren. Wir bieten eine umfassende Übersicht, wie und wo geholfen werden kann.

von Nicolas Bahr

02. März 2022, 16:29 Uhr

Rostock | Schon mehrere Tage lang toben die kriegerischen Auseinandersetzungen in der Ukraine in Folge des Angriffs von Russland auf den osteuropäischen Staat. Viele Ukrainer begaben sich deshalb bereits auf die Flucht vor den Schrecken des Krieges in ihrem Heimatland.

In MV zeigen sich immer mehr Menschen solidarisch mit den Opfern des Krieges. Die NNN-Redaktion hat eine Übersicht erstellt, wie und wo Rostocker in der Hansestadt helfen können.

Weiterlesen: Rostocker Vereine benötigen Unterstützung

Viele Arten von Sachspenden können derzeit bei der Rostocker Außenstelle des Deutschen Caritasverbandes abgegeben werden. In der Augustenstraße 85 werden diese von Montag bis Freitag jeweils von 8.30 bis 15 Uhr angenommen. Der Bedarf an Sachspenden sei zuvor mit der Caritas in der Ukraine abgestimmt worden, erklärt Silke Bohle, Verwaltungs-Mitarbeiterin des Rostocker Verbandes.

Spenden bei der Caritas Rostock Folgende Sachspenden werden derzeit benötigt:

Isomatten, Schlafsäcke, Bettdecken, Handtücher, Thermoskannen für Lebensmittel, Damenbinden, Windeln für Erwachsene, Kinderwindeln, Seife, Shampoo, Zahnpasta, Zahnbürsten, Desinfektionsmittel, Bekleidung aller Art (gewaschen und sauber; Unterwäsche nur Neuware), Fleischkonserven, Fischkonserven, Instant-Suppen, Instant-Beilagen, Erste-Hilfe-Sets, Bettwäsche, Große Zelte, schmerzstillende und entzündungshemmende Medikamente, Verbandsmaterial Geldspenden können zudem auf folgendes Paypal-Konto, unter Angabe des Zwecks „Ukraine “, überwiesen werden: rostock@caritas-im-norden.de ehrenamtlich engagieren möchten, können sich bei Michelle Ax über folgende Mail-Adressen melden: michell.ax@caritas-im-norden.de Menschen, die sichmöchten, können sich bei Michelle Ax über folgende Mail-Adressen melden: zusammen@caritas-im-norden.de

Auch beim Verein „Rostock hilft“ können sich Menschen melden, um zu helfen. Welche Sachspenden der Verein an welchen Orten annimmt, variiert derzeit stark und kann auf den sozialen Netzwerken Facebook und Instagram oder auch auf der Webseite des Vereins verfolgt werden.

Rostock hilft sucht Wohnungen und Helfer Wohnungen in und um Rostock, in denen zukünftig ankommende Ukrainer zeitweise unterkommen können. Unter Derzeit sucht „Rostock hilft“ nachin und um Rostock, in denen zukünftig ankommende Ukrainer zeitweise unterkommen können. Unter diesem Link können Rostocker ganz einfach ihre Wohnung für diesen Zweck registrieren beziehungsweise zur Verfügung stellen. ehrenamtlichen Engagierten aufbaut, um für kommende Hilfsaktionen gerüstet zu sein, werden auch weitere Helfer gesucht. Wer bereit ist, „Rostock hilft“ in diesem Sinne zu unterstützen, kann sich auf Da der Verein derzeit einen Pool anaufbaut, um für kommende Hilfsaktionen gerüstet zu sein, werden auch weitere Helfer gesucht. Wer bereit ist, „Rostock hilft“ in diesem Sinne zu unterstützen, kann sich auf dieser Webseite dafür registrieren. Sachspenden können bis zum 8. März der Nikolaikirche, täglich von 8 bis 18 Uhr abgegeben werden. Gesucht wird nach folgenden Spenden: Ibuprofen, Nurofen, Paracetamol, Novaminsulfon, Analgetika, Antiyretika, Durchfallmedikamente, Hämostatikum, blutstoppende Mittel, Husten- und Bronchialtee, Seife, Shampoo, Windeln (für Kinder und Erwachsene, verpackt), Feuchttücher, Zahnbürsten, Zahnpasta, Damenbinden, Tampons Bandagen, Tropfer, Katheter, Alkoholtücher, Gaze, Gazetücher, Desinfektionsmittel, Desinfektionstücher, medizinische Masken, Coronatests, Spritzen, Tragen, Krücken, Erste-Hilfe-Sets, Einweghandschuhe, Verbandskästen Thermoskannen und -flaschen (nicht aus Glas), Klebeband, Laternen, Taschenlampen mit Batterien/Akkus, Isomatten, Schlafsäcke, (Fleece-) Decken, Handtücher, Thermo-Rettungsdecken, Zelte, Kerzen, leere Säcke (für Sand), Folientüten, Paketklebeband, Edding, Powerbanks lang haltbare Lebensmittel, wie zum Beispiel Konserven (auch Fisch und Fleisch), Müsli, Trockenrationen, Kaffee, Tee, Zucker, (Müsli-)Riegel, Instantsuppen, Brühe, Knäckebrot, Dauerbrot, viel Trinkwasser, Babynahrung, Kindernahrung, Süßigkeiten Thermounterwäsche, Sturmhauben, Handschuhe, warme Strümpfe, T-Shirts, Fleecejacken, warme + wasserfeste Klamotten, Knieschützer, warme Baby- und Kinderkleidung (nur neuwertige Gegenstände)

Der Rostocker Goalballclub Hansa (RGC) sammelt derzeit ebenfalls Spenden, die bei den Partnern Warnow Park, Kita Gänseblümchen, Landbäckerei Kröger, CJD Jugenddorf-Christophorus-Schule Rostock und Sporting Franzburg abgegeben werden können.

Spenden an den RGC Hansa Folgende Sachspenden werden gebraucht: Babyartikel (Windeln, Milchpulver, Hygieneartikel), Hygieneartikel für Frauen, Schlafsäcke, Bettwäsche, Decken, Isomatten, Handtücher, Hygieneartikel und Reinigungsmittel (Masken, Zahnbürsten, Zahnpasta, Feuchttücher, Desinfektionsmittel), Lebensmittel in Dosen Finanzielle Spenden können an das Deutsch-Ukrainisches Kulturzentrum Rostock unter folgender IBAN gesendet werden: DE 45 1305 0000 0201 1203 13

Über Möglichkeiten der Hilfe und Spende für die Ukraine in ganz Mecklenburg-Vorpommern kann in folgendem Artikel mehr gelesen werden: Hilfe für Menschen aus der Ukraine: Hier können Sie spenden