Neues Wohngebiet in der Südstadt : Sixt plant Innovation Center auf dem Groten Pohl in Rostock

Im Januar 2022 soll die Bürgerschaft grünes Licht für eine Ansiedlung des Unternehmens geben. Bereits jetzt wird das Vorhaben jedoch kritisiert.

Rostock | Ein sogenanntes Innovation Center will die Firma Sixt auf dem Groten Pohl in der Rostocker Südstadt bauen. 1200 Mitarbeiter sollen künftig am neuen Verwaltungsstandort tätig sein, an dem unter anderem nicht nur die Betreuung von Privat- und Firmenkunden, sondern auch die Weiterentwicklung der Sixt-Angebote stattfinden soll. So geht es aus einer Vorlag...

