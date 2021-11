Landkreis Rostock : Sieben Verletzte bei Verkehrsunfall auf L18 bei Tessin

Der Sachschaden bei einem Zusammenstoß zweier Autos wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt.

Tessin | Am Freitag gegen 15.15 Uhr ereignete sich auf der L18 bei Wardow ein schwerer Verkehrsunfall, teilte Gert Frahm aus der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock am Freitagabend mit. Aus bislang unbekannter Ursache geriet die 36-jährige Fahrerin eines Ford, in dem sich noch die drei Kinder der Fahrerin befanden, in den Gegenverkehr und kollid...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.