Mehr Schnelltests auf Corona : Sieben-Tage-Inzidenz in Rostock liegt erstmals über 100

Der sprunghafte Anstieg sei durch die vermehrten Tests zu erklären. Oberbürgermeister Madsen ruft zum Impfen auf.

Rostock | Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie liegt die Sieben-Tage-Inzidenz in Rostock bei einem Wert von über 100. Ganze 78 neue Fälle wurden am Montag gemeldet, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Nachmittag mitteilte. Damit liegt die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz bei 108,0 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Am Sonntag betrug der We...

