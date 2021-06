Rostock : Seniorin von Kindern überfallen

Die Frau versuchte sich zu wehren und verletzte sich dabei leicht.

Rostock | Einer 78-jährigen Frau wurde von zwei Kindern in Rostock überfallen. Laut Angaben der Polizei befand sich die Seniorin mit ihrem Rollator am Samstagmittag in der Roald-Amundsen-Straße in Schmarl. Plötzlich kamen zwei Jungs im geschätzten Alter von 12 Jahren auf sie zu und griffen nach ihrer Handtasche. Die Frau versuchte sich zu wehren und hielt ih...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.