Erinnerungen an Pogromnacht : Schüler verlesen bei Gedenkfeier Namen ermordeter Rostocker Juden

Wegsehen gilt als Mitmachen – so sieht Rostocks Bürgerschaftspräsidentin Regine Lück die Lehre aus dem Grauen, dem Juden in Rostock zum Opfer fielen.

Rostock | Manche gehen davon aus, Erinnerungen an den Holocaust verblassen mit dem Tod von unmittelbaren Zeitzeugen. Doch wer die Gedenkfeier zur Reichpogromnacht am 9./10. November 1938 am Mittwoch im Rostocker Lindenpark erlebt hat, wird eines Besseren belehrt. Der Nachwelt gelingt es nämlich, Erinnerungen weiterzureichen. Schüler der Evangelischen Schule Det...

