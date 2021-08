So schmeckt Rostock : Schornsteinfeger produzieren Honig im Kleingarten

Woher kommt das Fleisch? Wo wurde der Kaffee geröstet? Was steckt im Honig? Konsumenten legen zunehmend Wert auf regionale Herkunft ihrer Lebensmittel. In unserer Genuss-Serie stellen wir einheimische Produkte vor.

Rostock | In diesem Jahr tragen die Königinnen weiß. An dem Punkt auf ihrem Rücken sind sie in dem Gewusel ihrer Völker gut zu erkennen. Ihre Besitzer hingegen tragen schwarz: Enrico Medved und Martin Gerecke sind die „Schwarzimker“. Im Hauptberuf Schornsteinfeger, halten sie nur in ihrer Freizeit Bienen und schleudern Honig – jetzt schon in der dritten Saison. ...

