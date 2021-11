Rostock : Schlafender Bewohner bemerkt Brand nicht

Frühstücksessen brennt in Kochtopf an: Rostocker Feuerwehr eilt mit Großaufgebot zu einem Mehrfamilienhaus in Rostock.

Rostock | Weil das Frühstücksessen in einem Kochtopf angebrannt war und Rauch aus dem Fenster kam, musste die Feuerwehr in Rostock mit einem Großaufgebot am Sonntagvormittag in den Stadtteil Lütten Klein ausrücken. Wie die Polizei mitteilte, erreichte die Beamten und die Feuerwehr gegen 10 Uhr der Notruf aus dem Mehrfamilienhaus in der Helsinkier Straße. Ein...

