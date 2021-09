Schifffahrtsmuseum Rostock : Führung bietet Einblicke in den Maschinenraum der „Dresden“

Geführte Rundgänge über das Traditionsschiff im IGA-Park Rostock bei „Tagen der Industriekultur am Wasser“

Rostock | Das Schifffahrtsmuseum Rostock auf dem Traditionsschiff im IGA-Park in Rostock-Schmarl beteiligt sich an den diesjährigen „Tagen der Industriekultur am Wasser“. Am Sonnabend wird deshalb zu Rundgängen auf der „Dresden“ eingeladen. Das ehemalige 10.000-Tonnen-Frachtschiff ist eines von 122 Denkmalen an 58 Orten in der Metropolregion Hamburg, die am Woc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.