Rostock : Schicksal des Bäderschiffs „Undine“ weiter ungewiss

Die Bürgerschaft sollte am Mittwoch aus vier Vorschlägen zum Verfahren mit dem Rumpf wählen. Doch sie vertagte das Thema.

Rostock | Die „Undine“ muss weiter auf eine neue Zukunft warten. Denn eigentlich sollten die Mitglieder der Rostocker Bürgerschaft auf ihrer Sitzung am Mittwoch in der Stadthalle entscheiden, was mit dem Rumpf des einstigen Bäderschiffes passiert. Doch sie vertagten das Thema – weil es noch inhaltlichen Klärungsbedarf gebe. Das erklärte Eva Maria Kröger (Linke)...

