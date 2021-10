Umleitung durch Kritzmow : Anwohner genervt von Sieben-Jahres-Baustelle in Rostock

Die Satower Straße wird grunderneuert und die vorhandene Infrastruktur den aktuellen Anforderungen angepasst. Durch die Bauarbeiten entstehen jedoch höhere Verkehrsbelastungen in der Umgebung.

Rostock | Die jahrelangen Bauarbeiten in der Satower Straße dauern zwar weiter an, aber es gibt einen Lichtblick. Mit dem zweiten Bauabschnitt wird vermutlich früher begonnen als geplant, wodurch sich auch die Gesamtbauzeit verringern könnte. Somit könnte auch die problematische Umleitungs-Situation vorzeitig gelöst werden. Weiterlesen: Zweiter Abschnitt in ...

