Es müssen Bäume gefällt werden : Sanierung der Schule in Rostock-Evershagen sorgt für Diskussionen

Am Dienstag wurde das Sanierungskonzept für die GodeWind-Schule im Ortsbeirat vorgestellt. Die Umsetzungsideen stießen nicht bei allen Gremiumsmitgliedern auf Zustimmung.

Rostock | Durch die Fenster zieht es mittlerweile, die Wände sind marode und die Waschbecken haben auch schon einmal bessere Tage gesehen. Im Schulgebäude in der Maxim-Gorki-Straße 67 gibt es einiges zu tun. Die Stadt Rostock plant deswegen, das Haus im kommenden Jahr umfassend zu sanieren. Am Dienstag wurden auf der Ortsbeiratssitzung in Evershagen vom ausführ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.