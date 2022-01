Rostocks Kulturszene ist zurück : Theater und Museen gehen ersten Schritt in Richtung Normalität

Knapp zwei Monate mussten Theater, Museen und Kinos in Rostock geschlossen bleiben. Über die Wiedereröffnung der Kultureinrichtungen freuten sich nicht nur die Betreiber wie Martina Witte von der Bühne 602.

Rostock | Es ist kurz vor 15 Uhr und das Foyer der Bühne 602 im Rostocker Stadthafen füllt sich. Kinder warten ungeduldig mit ihren Eltern, dass sich der Vorhang hebt und die Aufführung des Figurentheaters „Max und Moritz“ beginnt. Es wird die zweite Veranstaltung in der Bühne an diesem Tag sein – dieser Sonnabend, an dem die Kultureinrichtungen in Rostock nach fast zweimonatiger Corona-Pause wieder öffnen dürfen. „Es ist total schön, dass wir endlich wieder spielen können“, sagt Martina Witte, Leiterin des Theaters. Weiterlesen: Theater, Museen und Kinos öffnen auch bei Ampelstufe Rot Möglich wird dies auf Basis der neuen Corona-Regelung des Landes Mecklenburg-Vorpommern, nach der Kultureinrichtungen auch bei der Corona-Warnstufe Rot unter strengen Schutzmaßnahmen öffnen dürfen. Spiellust Festival in letzter Sekunde gerettet Während sich die Kinder mit ihren Eltern auf ihre Plätze begeben, geht Birgit Schuster das Stück noch einmal in Gedanken durch. Seit 2019 führt sie die Marionetteninszenierung „Max und Moritz“ in Kooperation mit dem Landesverband Freier Theater Mecklenburg-Vorpommern an Schulen, Kitas und in Theatern auf. Auch sie freut sich über die Rückkehr der Zuschauer in die Rostocker Kultureinrichtungen. „Es ist einfach schön, wieder in die Gesichter der Kinder gucken zu können. Wie schnell Martina Witte die Aufführung organisiert hat, nachdem sie eigentlich schon abgesagt war, ist klasse“, sagt die Puppenspielerin. Das Stück „Max und Moritz“ ist Teil des Spiellust Festivals 2022, das eigentlich früher hätte beginnen sollen an der Bühne 602. „Wir haben uns zusammen mit dem Landesverband, der Geschäftsstelle und dem Vorstand entschieden, zumindest Teile des Festivals noch zu retten. Den Anfang hat am Donnerstag die geschlossene Aufführung von Frau Holle gemacht. Das war eine schöne Vorstellung mit Schülern der Rostocker Michaelschule, die ein supertolles Publikum waren“, so Witte. Bis Sonntagabend folgten noch fünf weitere Aufführungen der Veranstaltungsreihe. Kulturhistorisches Museum freut sich über Besucherzahl Ebenfalls zu den am Sonnabend wiedereröffneten Kultureinrichtungen in der Hansestadt gehört das Kulturhistorische Museum. „Wir hatten sehr viele Anfragen, wann es wieder losgeht. Von daher ist es wirklich schön, dass die Museen wieder geöffnet wurden“, sagt Steffen Stuth, Leiter des Museums. Nun können wir auch die Mitarbeitenden wieder in den Bereichen einsetzen, in denen sie am besten sind. Knapp 100 Besucher hätten das Kulturhistorische Museum am Sonnabend besucht, so Stuth. „Die Resonanz war durchweg positiv. Und gerade für den sonst eher besucherschwachen Januar ist das eine beachtliche Zahl.“ Besonders viele Familien hätten den Weg ins Museum gefunden. Ausstellungen in der Kunsthalle werden verlängert Ein starkes Interesse an Kulturangeboten stellte auch Uwe Neumann, Leiter der Kunsthalle Rostock, fest. „Wir haben am Sonnabend ein großes Besucherinteresse wahrgenommen. Die Wiedereröffnung war überfällig. Man hat gemerkt, dass bei den Menschen ein großes Bedürfnis besteht, sich endlich wieder mit der Kunst auseinanderzusetzen“, so Neumann. Die Rückkehr in eine Normalität des gesellschaftlichen Lebens sei begrüßenswert. Die aktuellen Ausstellungen „Perspektivwechsel – Kunst nach 1945 aus den Sammlungen der Kunsthalle in Lübeck und Rostock“ und „Sergei Tchoban – Futuristische Utopie oder Realität“ wurden bis Ende Februar verlängert. „Damit auch alle, die es wollen, sich die Ausstellung noch angucken können“, so Neumann. Ein Schritt in Richtung Normalität Zurück in die Bühne 602. Die Zuschauer haben inzwischen Platz genommen – im Schachbrettmuster und mit FFP2-Maske, wie es in Corona-Zeiten üblich geworden ist. Birgit Schuster steht auf der Bühne und hantiert mit mehreren Puppen gleichzeitig. Sie spielt abwechselnd Max, Moritz und Lehrer Lämpel und verstellt dabei ihre Stimme. „Ich erzähle die Geschichte nicht im Original, sondern habe meine eigene Interpretation. Die Aussage, dass Kinder, die etwas falsch machen, dafür bestraft werden müssen, halte ich nicht für richtig. Deshalb hinterfrage ich die Hintergründe der beiden Kinder und komme auch zu einem anderen Schluss als das Originalstück“, sagt Schuster. Immer wieder lachen die Kinder im Publikum. Wenn Lämpel hinfällt oder Max und Moritz ihrem Lehrer mal wieder einen Streich spielen. Auch Martina Witte hat es sich auf einem der Sitze bequem gemacht und verfolgt das Schauspiel vom Zuschauerraum aus. Auch wenn das Theater bei Warnstufe Rot nur zu 30 Prozent ausgelastet werden kann und damit nicht viel mehr als 40 Menschen einen Platz finden – es ist ein erster Schritt in Richtung Normalität für Witte. ...

