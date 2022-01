Internationaler Holocaust-Gedenktag : Rostocker zur Pflege der Stolpersteine eingeladen

Am 23. Januar lädt der Förderverein des Max-Samuel-Hauses lädt zur Denksteinpflege ein.

Rostock | Anlässlich des internationalen Holocaust-Gedenktages am 27. Januar lädt der Förderverein des Max-Samuel-Hauses zur Pflege der Denksteine für die ermordeten Rostocker Jüdinnen und Juden am 23. Januar um 13.30 Uhr am Max-Samuel-Haus ein. Laut Steffi Katschke, Leiterin des Max-Samuel-Hauses, sind dazu herzlich alle Rostocker sowie Seminargruppen, Schulkl...

