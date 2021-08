Nach Übernahme der Taliban : Rostocker fürchtet um Leben seiner untergetauchten Schwester in Kabul

Mohammad Aman Anosh hat Angst um seine Schwester, eine Künstlerin, die sich für Frauen- und Kinderrechte einsetzt. Seitdem ihre Bilder zerstört wurden, ist die 22-Jährige untergetaucht.

Rostock | Mohammad Aman Anosh hat seit mehreren Tagen nicht mehr richtig geschlafen, findet keine Ruhe in seinem Alltag, aus Angst, eines Tages keine Nachricht seiner Schwester auf seinem Smartphone aufploppen zu sehen. Die 22-Jährige versteckt sich derzeit in Kabul in Afghanistan vor den Taliban. Zu ihrem Schutz, will Anosh ihren Namen nicht nennen. Die Werke ...

