Aktionswochen Freies Saatgut : Rostocker verschenken und tauschen Pflanzensamen

Die Aktion findet kontaktlos statt. Dafür werden Saatgutboxen in und um Rostock aufgestellt. Die Standorte im Überblick.

Rostock | Neue Samen für den heimischen Garten anpflanzen und die eigenen Bestände mit anderen Gärtnern tauschen. So einfach kann die Blumen- und Artenvielfalt in der Hansestadt erhalten werden, finden die Veranstalter der Aktionswochen Freies Saatgut. Deswegen können vom 1. bis 21. März an diversen Standorten in Rostock verschiedene Samen abgeholt oder getausc...

