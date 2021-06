Ärger um Rostocker Stadthafen : Anwohner sind von Alkoholkonsum und Gegröle genervt

Auch am Wochenende glich der Stadthafen wieder einer Partymeile – was für die Anwohner viel Stress brachte. Die Hansestadt hatte Abhilfe versprochen.

Rostock | Die Nacht von Sonnabend zu Sonntag wurde in der Rostocker Innenstadt begleitet von grölenden Hansafans, lauter Musik und Schlägereien. Bis in die Morgenstunden war der Stadthafen wieder Treffpunkt zahlreicher Feiernder. Am Sonntagmorgen zeigte sich vor Ort dann das bereits bekannte Bild: ein zugemüllter Stadthafen. Flaschen und anderer Unrat schwammen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.