Aktion am „Brunnen der Lebensfreude“ : Rostocker machen mit Tanz auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam

Auch in diesem Jahr, am Montag, fand die Aktion „One Billion Rising“ statt. Alleine im vergangenen Jahr mussten 61 Frauen mangels Platz im einzigen Frauenhaus der Stadt abgewiesen werden.

Rostock | Auch in diesem Jahr fand die Tanzdemonstration „One Billion Rising“ in Rostock statt. Mit dieser Tanzaktion am Montag am „Brunnen der Lebensfreude“ solle die Solidarität im Kampf gegen Gewalt an Frauen und Mädchen verdeutlicht werden, so Birgit Kähler vom Rostocker Autonomen Frauenhaus. Weiterlesen: Rostocker wollen gegen Gewalt an Frauen aufmerksa...

