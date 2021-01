Stilles Gedenken : Rostocker legen Kränze für Opfer des Nationalsozialismus ab

Das ist jährliche Tradition. Auch Mitglieder antifaschistischer Organisationen wie Bunt statt braun nahmen teil.

Rostock | In stillem Gedenken legten Regine Lück (Linke), Präsidentin der Bürgerschaft, und Ordnungssenator Chris Müller-von Wrycz-Rekowski (SPD) am Mittwoch am KZ-Ehrenmal im Rosengarten in Rostock einen Kranz für die Opfer des Nationalsozialismus ab. Das ist...

