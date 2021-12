Acid Mines Software : Einmal Deichgraf sein – Rostocker Unternehmen stellt neues Videospiel vor

Endlich Gründer seines eigenen Dorfes sein – das macht das Rostocker Videospiel-Unternehmen Acid Mines Software möglich. Sie stellten am vergangenen Dienstag ihr neues Großprojekt „Deichgraf“ vor – was die Spieler erwartet, verrät einer der Entwickler im Interview.

Rostock | Ins Ostfriesland des 16. Jahrhunderts abtauchen und Herr eines gesamten Dorfes an der Nordseeküste sein: Ein neues Spiel des Rostocker Videospiel-Unternehmens Acid Mines Software macht es möglich. Das birgt einige Herausforderungen, die ein Deichgraf, also die Rolle, in die die Spieler schlüpfen, zu bewältigen hat – Sturmfluten und Starkregen inklusiv...

