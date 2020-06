Rostock : Unimedizin gehört zu Top-Krankenhäusern Deutschlands

Magazin Stern veröffentlicht Bestenliste.

von NNN

12. Juni 2020, 13:33 Uhr

Rostock | Die Universitätsmedizin Rostock gehört laut dem Magazin Stern zu den "Besten Krankenhäusern Deutschlandweit". Das gab die Unimedizin am Freitag bekannt. Die nationale Topliste der besten Krankenhäuser Deutschlands wurde in einer mehrstufigen Analyse in Kooperation von Stern, Newsweek und Statista erstellt.

"Unsere Kompetenzen werden bundesweit wahrgenommen", sagte der Ärztliche Vorstand der Universitätsmedizin, Prof. Dr. Christian Schmidt, am Freitag. "Wir sind sehr stolz und sehen an dieser Platzierung, dass sich unsere qualitativ hochwertige Arbeit auszahlt."



In die Bewertung flossen laut Unimedizin unter anderem Aspekte wie Weiterempfehlungen von qualifiziertem medizinischen Fachpersonal, Daten zur Patientenzufriedenheit und medizinische Kennzahlen etwa zur Qualitätssicherung und Patientensicherheit ein.